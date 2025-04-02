Ночью над регионами РФ сбили 93 БПЛА

В ночь на 2 апреля средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 беспилотных летательных аппарата: 87 — над территорией Курской области, 4 — над территорией Ростовской области, 2 — над территорией Белгородской области". Врио губернатора Курской области Хинштейн рассказал, что обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу жилой многоэтажки. Пострадавших нет. На время ликвидации обломков жителей дома решили отселить.

Ночью над регионами РФ сбили 93 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 2 апреля средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 беспилотных летательных аппарата: 87 — над территорией Курской области, 4 — над территорией Ростовской области, 2 — над территорией Белгородской области".

Врио губернатора Курской области Хинштейн рассказал, что обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу жилой многоэтажки. Пострадавших нет. На время ликвидации обломков жителей дома решили отселить.

В Ростовской области имеются двое пострадавших.

Фото: Shot