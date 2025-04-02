Над Рязанью заметили скопление небесных тел
«Прямо сейчас в Рязани можно наблюдать сразу три космических объекта рядом: спутницу Земли — Луну, звездную колыбель — Плеяды и планету-гигант — Юпитер!», — говорится в сообщении.
Над Рязанью заметили скопление небесных тел. Информацию разместили в Telegram-канале «Rznastro».
"Прямо сейчас в Рязани можно наблюдать сразу три космических объекта рядом: спутницу Земли — Луну, звездную колыбель — Плеяды и планету-гигант — Юпитер!", — говорится в сообщении.
Фото: Telegram-канал «Rznastro».