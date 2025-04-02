Над Рязанью заметили скопление небесных тел

«Прямо сейчас в Рязани можно наблюдать сразу три космических объекта рядом: спутницу Земли — Луну, звездную колыбель — Плеяды и планету-гигант — Юпитер!», — говорится в сообщении.