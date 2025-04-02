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Молодые ученые Рязани могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук

Рязань, РФ — ПАО «МТС», цифровая экосистема, благотворительный фонд «Система» и Российская академия наук объявили о старте конкурса для молодых ученых. Ключевой номинацией стало направление искусственного интеллекта и квантовых технологий. Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы.

В рамках номинации «Искусственный интеллект и квантовые технологии» молодые ученые, аспиранты и студенты могут предложить разработки и исследования в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Среди конкурсных тем заявлена разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Подобные алгоритмы в дальнейшем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России.

«Сейчас, когда искусственный интеллект развивается быстрыми шагами, мы понимаем, что это мощнейший инструмент, который надо использовать во благо общества. Задача МТС — поддерживать и развивать современные технологии, внедряя их в различные сферы жизни. Например, в 2023 году мы подключили один из крупнейших вузов Рязанской области, РязГМУ им. Павлова, к облачной платформе МТС. Используя сервис, университет провел масштабную приемную кампанию, а абитуриенты со всей России в режиме реального времени отслеживали рейтинговые списки и приказы о зачислении. Молодые таланты, которые уверенно смотрят в будущее и готовы воплощать в жизнь самые смелые идеи, — наша опора, и МТС важно поддерживать их начинания, которые потом могут изменить привычные ежедневные процессы», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации — молодой ученый либо команда студентов и молодых ученых, представляющие собственные научные разработки и инновационные исследования. Прием заявок на участие осуществляется с 26 марта по 20 июля 2025 года. Экспертная комиссия будет оценивать работы по следующим критериям: научная новизна, оригинальность; актуальность идеи; теоретическая обоснованность; уровень научной проработки и возможность внедрения в практику; инновационность проекта; внедрение и апробация. Имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября 2025 года.

Подробно с номинациями и регламентом конкурса можно ознакомиться по ссылке.

В прошлом году на конкурс молодых ученых МТС, БФ Система и РАН поступило почти 350 заявок от молодых ученых, представляющих более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций из 45 регионов страны. Лучшими стали авторы 16 проектов в четырех номинациях, посвященных искусственному интеллекту и квантовым технологиям, альтернативным источникам энергии, генетике и биомедицине, химии и новым материалам.