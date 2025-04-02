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Минздрав хочет сократить список наркотиков, на которые будут проверять учеников
В Минздраве считают, что проверять учащихся на кокаин и фенциклидин больше не нужно. Химико-токсикологические исследования на опиаты, метадон, каннабиноиды, синтетические катиноны (включая мефедрон), бензодиазепины, барбитураты, котинин в проекте ведомства сохранены. Разрабатывая новый документ, эксперты опирались на результаты профосмотров последних лет. Общая заболеваемость наркологическими расстройствами среди подростков 15-17 лет, по данным Минздрава, снизилась с 2019 года на 40,9%.Среди причин, почему кокаин и фенциклидин хотят исключить из списка, психиатр-нарколог клиники «Семейная практика» Тигран Ананикян назвал сложности с доставкой и распространением этих наркотиков в России. Отмечается, что документ прошел этап обсуждения на regulation. gov. ru и разослан в профессиональные ассоциации для оценки. В случае принятия он может вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Минздрав планирует обновить порядок проведения медосмотров школьников и студентов на предмет потребления наркотиков. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил «Коммерсантъ».

В Минздраве считают, что проверять учащихся на кокаин и фенциклидин больше не нужно. Химико-токсикологические исследования на опиаты, метадон, каннабиноиды, синтетические катиноны (включая мефедрон), бензодиазепины, барбитураты, котинин в проекте ведомства сохранены.

Разрабатывая новый документ, эксперты опирались на результаты профосмотров последних лет. Общая заболеваемость наркологическими расстройствами среди подростков 15-17 лет, по данным Минздрава, снизилась с 2019 года на 40,9%.

Среди причин, почему кокаин и фенциклидин хотят исключить из списка, психиатр-нарколог клиники «Семейная практика» Тигран Ананикян назвал сложности с доставкой и распространением этих наркотиков в России.

Отмечается, что документ прошел этап обсуждения на regulation. gov. ru и разослан в профессиональные ассоциации для оценки.

В случае принятия он может вступить в силу с 1 сентября 2025 года.