Минтранс предложил дать право на бесплатную парковку участникам боевых действий

Отмечается, что в регионах планируют внедрить оплату автомобильной парковки по телефону, а также выдачу удостоверений для бесплатной стоянки. Кроме участников боевых действий претендовать на разрешения смогут также беременные женщины, сироты и пенсионеры.

Минтранс предложил дать право на бесплатную парковку участникам боевых действий. Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что в регионах планируют внедрить оплату автомобильной парковки по телефону, а также выдачу удостоверений для бесплатной стоянки.

Кроме участников боевых действий претендовать на разрешения смогут также беременные женщины, сироты и пенсионеры.