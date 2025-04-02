Между Россией и Абхазией заработает полноценное авиасообщение с 1 мая

Сухумский аэропорт имени Ардзинбы находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Отмечается, что также начнет курсировать электричка из Имеретинской долины в Сухум. Билет обойдется в 360 рублей, а путь займет чуть больше трех часов.

Между Россией и Абхазией заработает полноценное авиасообщение с 1 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Сухумский аэропорт имени Ардзинбы находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района.

Отмечается, что также начнет курсировать электричка из Имеретинской долины в Сухум. Билет обойдется в 360 рублей, а путь займет чуть больше трех часов.