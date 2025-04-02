Иван Бахилов рассказал депутатам Рязоблдумы о благоустройстве Касимовского округа

Были обозначены такие направления работы, как привлечение инвесторов, проведение межрегиональных, всероссийских выставок, фестивалей и бизнес-миссий, разработка новых туристических маршрутов и событийных мероприятий, туристического каталога, развитие гастрономических пространств, продвижение сувенирной продукции.

Глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов в среду, 2 апреля, рассказал депутатам регионального парламента о результатах работы по благоустройству общественных пространств муниципалитета и укреплении его туристического потенциала в 2024 году, а также расставленных приоритетах на будущее.

«Наше муниципальное образование активно участвует в реализации национальных проектов и государственных программ, ставя перед собой задачи обновления общественных территорий при одновременном сохранении колорита и неповторимой архитектуры, создания атмосферы комфорта и безопасности… В рамках развития туристического потенциала Касимовского округа приоритетными целями являются рациональное распределение туристических потоков, налаживание логистики и внедрение модели „бесшовного“ туризма, предполагающей доступ гостей сразу ко всем видам направления отдыха, — событийный, спортивный, медицинский туризм», — подчеркнул Бахилов.

Глава округа отметил значительный объем финансовой помощи со стороны федерального центра по реализации социально значимых проектов. Построен детский сад в селе Дмитриево, многоквартирный малоэтажный жилой дом в селе Малеево, капитально отремонтировано здание Елатомской детской школы искусств, продолжается строительство Касимовской средней образовательной школы, приводятся в нормативное состояние дороги в населенных пунктах округа и в городе. Муниципалитет является активным участником региональной программы поддержки местных инициатив. В 2024 году реализовано 12 проектов, благодаря которым появились новые детские площадки, парковые зоны, благоустроены места для отдыха и занятий спортом, отремонтированы памятники воинам ВОВ.

В числе приоритетов отмечен комплексный подход к развитию общественных территорий Касимовского округа и решению всех возникающих проблем.

Были обозначены такие направления работы, как привлечение инвесторов, проведение межрегиональных, всероссийских выставок, фестивалей и бизнес-миссий, разработка новых туристических маршрутов и событийных мероприятий, туристического каталога, развитие гастрономических пространств, продвижение сувенирной продукции.

В завершении выступления Иван Бахилов расставил акценты в работе по созданию комфортной городской среды на 2025 год, в числе которых дальнейшее благоустройство исторической части города Касимова, Набережной, реализация 25 проектов, прошедших конкурсный отбор по программе местных инициатив.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил главу Касимовского муниципального округа Ивана Бахилова за конструктивную работу, приглашение посетить Касимовский край и выразил уверенность в дальнейшей эффективной деятельности на благо региона и его жителей.

«Губернатором области Касимов определен приоритетным городом, приоритетной территорией для развития туризма. У нас богатое историческое наследие, которое нужно сегодня восстановить, привести в порядок для того, чтобы повысить интерес людей к нашему региону. И сейчас, объединив район и город в один муниципальный округ, мы эту задачу решаем более эффективно, чтобы муниципальный округ действительно стал драйвером экономики, территорией роста. Касимов действительно преобразился: это видят и жители, и гости. Появились новые общественные пространства, последовательно приводится в порядок набережная и прилегающие территории, благоустраиваются населенные пункты. В муниципалитете проводится много интересных культурных мероприятий. Отмечу, что, развивая самобытность своего родного края, вы, по сути, выполняете важную государственную задачу. Когда к нам приезжают люди из других стран, видят, как мы живем, принимаем гостей, какие ценности исповедуем, возвращаются к себе и говорят правду о нашей стране. Спасибо вам за ваш вклад в популяризацию и поднятие престижа России. Уверен, что вы вместе с коллегами-депутатами сможете решить все поставленные задачи», — заключил председатель парламента.