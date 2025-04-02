Гонорар Ефремова за день съемок после выхода из колонии составит 2,5 млн рублей

По словам продюсера Евгения Морозова, для актера начали «расчищать роли» в новых сериалах. Его доходы значительно превысят заработок других известных артистов. Отмечается, что до заключения Ефремов получал от 900 тысяч до 3,9 миллиона рублей за спектакль в «Современнике».

Гонорар Ефремова за день съемок после выхода из колонии составит 2,5 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на продюсера Евгения Морозова.

По его словам, для актера начали «расчищать роли» в новых сериалах. Его доходы значительно превысят заработок других известных артистов.

Отмечается, что до заключения Ефремов получал от 900 тысяч до 3,9 миллиона рублей за спектакль в «Современнике».

Напомним, Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец. 24 марта суд одобрил ему УДО.