Гидрометцентр: с апреля по сентябрь россиян ждет температура выше нормы

Вильфанд отметил, что почти во всех российских регионах с апреля по сентябрь прогнозируется температура около и выше нормы. По его словам, большую часть этого периода ожидается дефицит осадков на севере европейской части России и в Якутии.

В Гидрометцентре рассказали, что с апреля по сентябрь россиян ждет температура выше нормы. Об этом « Интерфаксу » рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что почти во всех российских регионах с апреля по сентябрь прогнозируется температура около и выше нормы.

По его словам, большую часть этого периода ожидается дефицит осадков на севере европейской части России и в Якутии.