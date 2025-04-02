Гидрометцентр: с апреля по сентябрь россиян ждет температура выше нормы
Вильфанд отметил, что почти во всех российских регионах с апреля по сентябрь прогнозируется температура около и выше нормы. По его словам, большую часть этого периода ожидается дефицит осадков на севере европейской части России и в Якутии.
В Гидрометцентре рассказали, что с апреля по сентябрь россиян ждет температура выше нормы. Об этом «
Он отметил, что почти во всех российских регионах с апреля по сентябрь прогнозируется температура около и выше нормы.
По его словам, большую часть этого периода ожидается дефицит осадков на севере европейской части России и в Якутии.