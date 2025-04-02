Еще восемь ветеранов наградят медалью «Рязань — город трудовой доблести»

Еще восемь ветеранов Великой Отечественной войны наградят медалью «Рязань — город трудовой доблести». Соответствующее решение рязгордумы опубликовали в газете «Рязанские ведомости».В документе отмечается, что решение вступает в силу со дня его принятия. Напомним, в начале марта стало известно, что рязгордума наградит медалью «Рязань — город трудовой доблести» 41 ветерана Великой Отечественной войны.