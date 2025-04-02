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Дирекцию дорог Рязанской области через суд обязали установить уличное освещение
Установлено, что в нарушение требований закона улично-дорожная сеть села Которово не оборудована уличным освещением, что могло стать причиной ДТП. При этом чиновники не принимали мер к устранению нарушений. Прокуратура внесла представление, однако допущенные недочеты устранены не были, в связи с чем прокурор направил в суд иск об обязании ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» установить освещение на дороге регионального значения.

Дирекцию дорог Рязанской области через суд обязали установить уличное освещение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в нарушение требований закона улично-дорожная сеть села Которово не оборудована уличным освещением, что могло стать причиной ДТП.

При этом чиновники не принимали мер к устранению нарушений.

Прокуратура внесла представление, однако допущенные недочеты устранены не были, в связи с чем прокурор направил в суд иск об обязании ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» установить освещение на дороге регионального значения.

Суд удовлетворил требования.