Дирекцию дорог Рязанской области через суд обязали установить уличное освещение

Установлено, что в нарушение требований закона улично-дорожная сеть села Которово не оборудована уличным освещением, что могло стать причиной ДТП. При этом чиновники не принимали мер к устранению нарушений. Прокуратура внесла представление, однако допущенные недочеты устранены не были, в связи с чем прокурор направил в суд иск об обязании ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» установить освещение на дороге регионального значения.