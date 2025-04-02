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Четыре дня в неделю хотели бы работать более 80% россиян
Результат опроса показал, что 76% россиян хотят работать четыре дня в неделю в случае, если их доход не изменится.7% готовы отказаться от одного рабочего дня, даже если зарплата станет меньше. При этом 17% не хотели бы работать по такому графику: 9% россиян полностью устраивает пятидневка, а 8% уверены, что сокращение дней приведет к увеличению нагрузки.

Четыре дня в неделю хотели бы работать более 80% россиян. Об этом сообщает 2 апреля RT со ссылкой на исследование аналитиков Русской школы управления (РШУ) и сервиса по поиску работы «Зарплата. ру».

Результат опроса показал, что 76% россиян хотят работать четыре дня в неделю в случае, если их доход не изменится.

7% готовы отказаться от одного рабочего дня, даже если зарплата станет меньше.

При этом 17% не хотели бы работать по такому графику: 9% россиян полностью устраивает пятидневка, а 8% уверены, что сокращение дней приведет к увеличению нагрузки.