Четыре дня в неделю хотели бы работать более 80% россиян
Результат опроса показал, что 76% россиян хотят работать четыре дня в неделю в случае, если их доход не изменится.7% готовы отказаться от одного рабочего дня, даже если зарплата станет меньше. При этом 17% не хотели бы работать по такому графику: 9% россиян полностью устраивает пятидневка, а 8% уверены, что сокращение дней приведет к увеличению нагрузки.
Четыре дня в неделю хотели бы работать более 80% россиян. Об этом
Результат опроса показал, что 76% россиян хотят работать четыре дня в неделю в случае, если их доход не изменится.
7% готовы отказаться от одного рабочего дня, даже если зарплата станет меньше.
При этом 17% не хотели бы работать по такому графику: 9% россиян полностью устраивает пятидневка, а 8% уверены, что сокращение дней приведет к увеличению нагрузки.