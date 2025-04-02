Более 200 рязанцев за март обратились в Роспотребнадзор с жалобами

Кроме того, популярными также оказались обращения, связанные с оказанием услуг связи, транспортными услугами. Специалисты Роспотребнадзора помогли заявителям в оформлении претензий или исковых заявлений.

Более 200 рязанцев за март обратились в Роспотребнадзор с жалобами на покупки через интернет-магазины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Кроме того, популярными также оказались обращения, связанные с оказанием услуг связи, транспортными услугами.

Специалисты Роспотребнадзора помогли заявителям в оформлении претензий или исковых заявлений.