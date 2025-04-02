Авито запустил новое позиционирование в поддержку своей социальной миссии

Авито запустил новое позиционирование в поддержку своей социальной миссии. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

«Каждый месяц на Авито рождается более 6 миллионов хороших историй. Это моменты, когда кто-то находит работу мечты, покупает первую машину, планирует долгожданное путешествие, выбирает репетитора по математике, берет из приюта щенка или получает пятизвездочный отзыв за свою услугу. Эти истории легли в основу нового позиционирования бренда. Первая единая имиджевая кампания Авито построена на реальных отзывах пользователей и поддерживает ключевую миссию платформы — помогать каждому улучшать свою жизнь и жизнь окружающих», — отметили в сообщении.

В центре кампании — мини-фильм «Хорошие истории начинаются так!» , основанный на реальных событиях. Вместе с профессиональными актерами в съемках приняли участие пользователи Авито: например, молодая пара Дмитрий и Софья Богаченко, которые готовятся к рождению малыша и покупают детские товары на платформе.

Большинство реквизита для фильма также было куплено на Авито, а расписанное пианино из первых кадров ролика автор объявления передал съемочной группе бесплатно.

Почему реальные истории так важны?

«Перед покупкой или заказом услуги россияне ориентируются на опыт других. 95% пользователей читают отзывы, прежде чем принять решение. Каждый день на Авито появляется более 191 тысячи новых отзывов, и в 97% случаев, если покупатели довольны качеством, они ставят пять звезд», — подчеркнули в компании.

Чтобы сделать процесс еще прозрачнее, Авито запустил счетчик хороших историй. Теперь в форме отзыва появилась отметка «хорошая история» — каждый может отметить, стала ли сделка удачной.

Отмечается, что на сайте проекта появятся истории блогеров, первым из них стал популярный техноблогер Wylsacom. А любой пользователь может создать подборку для своей мечты и выиграть 300 тысяч рублей на ее реализацию. Подробности — на goodstories.ru.