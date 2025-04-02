31-летнего рязанца осудили за мошенничество с арендованным пылесосом

В августе 2024 года осужденный и его 24-летняя сожительница арендовали моющий пылесос через сайт бесплатных объявлений. Однако после получения техники женщина сдала ее в комиссионный магазин, используя паспорт. Потерпевшей причинили ущерб на сумму более 45 тысяч рублей, который в дальнейшем возместили. Уголовное дело в отношении женщины прекратили в связи с примирением сторон. Суд назначил мужчине принудительные работы на полтора года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

31-летнего рязанца осудили за мошенничество с арендованным пылесосом. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В августе 2024 года осужденный и его 24-летняя сожительница арендовали моющий пылесос через сайт бесплатных объявлений. Однако после получения техники женщина сдала ее в комиссионный магазин, используя паспорт.

Потерпевшей причинили ущерб в размере более 45 тысяч рублей, который в дальнейшем возместили.

Уголовное дело в отношении женщины прекратили в связи с примирением сторон.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.