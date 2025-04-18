«Зеленый сад» отправил в помощь бойцам СВО фронтальный погрузчик

«Зеленый сад» отправил в помощь бойцам СВО фронтальный погрузчик. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что технику можно будет использовать для строительства оборонительных сооружений — капониров и блиндажей. Также с помощью ковша погрузчика можно отгружать боеприпасы.

Фронтальный погрузчик на специальном грузовике уже едет к нашим бойцам в Херсонскую область.

«Это не первая наша помощь в ходе проведения специальной военной операции.- Ранее мы передали для нужд передовой более 35 миллионов рублей и 15 мотоциклов», — отметил главный инженер ГК «Зеленый сад» Виталий Шувалов.

Кроме того, строительная компания оказывает адресную помощь своим мобилизованным сотрудникам и их семьям. А после завершения СВО ждет всех специалистов на рабочих местах.