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В США заявили, что выйдут из мирных переговоров по Украине, если не увидят прогресса
По словам Рубио, президент США Дональд Трамп все еще заинтересован в заключении соглашения, однако у него много других приоритетов в мире. Он подчеркнул, что необходимо быстро определить, возможно ли соглашение о прекращении войны в Украине. Если обе стороны серьезно настроены на мир, то США готовы помочь.

В США заявили, что выйдут из мирных переговоров по Украине, если не увидят прогресса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.

Отмечается, что перед заявлением он провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп все еще заинтересован в заключении соглашения, однако у него много других приоритетов в мире.

Он подчеркнул, что необходимо быстро определить, возможно ли соглашение о прекращении войны в Украине. Если обе стороны серьезно настроены на мир, то США готовы помочь.