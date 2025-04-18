В США заявили, что выйдут из мирных переговоров по Украине, если не увидят прогресса

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп все еще заинтересован в заключении соглашения, однако у него много других приоритетов в мире. Он подчеркнул, что необходимо быстро определить, возможно ли соглашение о прекращении войны в Украине. Если обе стороны серьезно настроены на мир, то США готовы помочь.