В Белгородской области военный убил сослуживца и сбежал

В Белгородской области военный убил сослуживца и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Отмечается, что, в отделения местной полиции поступила ориентировка на Сергея Ф. из Чувашии. По предварительным данным, 16 апреля, находясь в составе штурмовой роты в Краснояружском районе, он поспорил с сослуживцами, открыл стрельбу и кинул две гранаты в блиндаж. Один человек погиб, еще один был ранен.

После стрельбы Сергей сбежал и взял с собой АК-74 с одним магазином.

Мужчину объявили в розыск.