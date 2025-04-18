На ГРПЗ определили лучших стрелков по итогам заводского первенства

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся корпоративный турнир по пулевой стрельбе среди сотрудников предприятия.

В рязанском тире «ЦСК» 38 заводчан, мужчины и женщины, состязались в меткости. Участники стреляли из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

В личном зачете среди женщин места распределились следующим образом. На первой ступени пьедестала почета — Дарья Ненастина. Второе место у Натальи Останковой, третье заняла Светлана Коноводова.

Победителем среди мужчин стал Андрей Борунов. Серебро у Александра Зайцева, бронза у Дмитрия Савина.

«На соревнованиях я оказалась благодаря приглашению своих заводских друзей. Каждому из нас выдали по восемь пуль, три выстрела — тренировочные и пять оставшихся пошли в зачет. Первые мои пристрелочные выстрелы ушли на поиск мишени и привыкание к винтовке. В контрольной серии каждая попытка получалась с увеличением очков. Высокая концентрация внимания позволила завершить эту серию попаданием точно в цель, чему я очень обрадовалась. Здорово, что на нашем предприятии проводятся соревнования по разным видам спорта, каждый сотрудник может принять в них участие и открыть в себе новые таланты!» — поделилась своими впечатлениями победитель Дарья Ненастина.

Победители и призеры первенства среди мужчин и женщин получили грамоты и денежные премии. Мероприятие организовано при поддержке профсоюзной организации ГРПЗ.