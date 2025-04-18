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Билайн запустил акцию для владельцев Единой цифровой карты в Рязанской области

Владельцам Единой цифровой карты (ЕЦК) жителя Рязанской области доступно выгодное предложение от сотового оператора билайн. Скидка 20% предоставляется новым абонентам при подключении Тарифа UP.

Для получения скидки достаточно посетить один из офисов билайна и предъявить ЕЦК и паспорт. После проверки документов сотрудники компании помогут оформить подключение к новому тарифу либо осуществить переход на него с сохранением текущего номера телефона. Скидка будет действовать в течение первых 12 месяцев после активации тарифа.

Артем Шашуков, директор Рязанского отделения билайна: «Мы рады предложить жителям нашего региона возможность пользоваться современными телекоммуникационными услугами на выгодных условиях. Тариф UP с 20%-й скидкой станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и экономию. Совместная работа с проектом Единая цифровая карта позволяет делать наши услуги еще доступнее и привлекательнее».

Предложение доступно новым абонентам билайна до 30 сентября 2025 года. Участвовать в акции могут только держатели ЕЦК. Скидка распространяется на основную абонентскую плату, включающую пакет минут и интернета. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Акция действует в собственных офисах билайна. Франчайзинговые точки и партнеры компании не принимают участия в акции. Если клиент решит сменить тарифный план, переоформить номер или расторгнуть договор, скидка будет аннулирована. Кроме того, она не предоставляется при выборе пакета с нулевым количеством минут и гигабайт.

Узнать больше подробностей и уточнить список адресов собственных офисов билайна можно здесь.

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