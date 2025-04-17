В Рязанской области благословили дороги
Большинство районных центров Рязанской области соединяет автострада, которую называют Большим Рязанским кольцом. В среду, 16 апреля, совершили благословение части дороги от деревни Поярково Михайловского округа до села Попадьино Захаровского района.
В Рязанской области благословили дороги. Об этом сообщается в группе «Рязанская епархия».
Большинство районных центров Рязанской области соединяет автострада, которую называют Большим Рязанским кольцом.
В среду, 16 апреля, совершили благословение части дороги от деревни Поярково Михайловского округа до села Попадьино Захаровского района.