В российских судах начнут использовать ИИ

Соответствующий законопроект готовятся внести в Госдуму. Отмечается, что на первом этапе искусственный интеллект будут подключать к оформлению судебных приказов, а в перспективе технологию собираются использовать в делах о разводах, долгах за ЖКХ и кредитах.