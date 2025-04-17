В России планируют ужесточить условия найма граждан на работу

В Трудовой кодекс планируют добавить новые признаки трудовых отношений. Они призваны четко разграничить работу по ТК и по договору ГПХ, чтобы дать сотрудникам соцгарантии. Также при возникновении спорных ситуаций Роструд сможет обращаться в суд для признания отношений трудовыми. В таком случае сотрудник сможет получить выплаты от работодателя, что является ключевой идеей изменений.

В России планируют ужесточить условия найма граждан на работу. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Минтруд РФ.

В Трудовой кодекс планируют добавить новые признаки трудовых отношений. Они призваны четко разграничить работу по ТК и по договору ГПХ, чтобы дать сотрудникам соцгарантии.

Также при возникновении спорных ситуаций Роструд сможет обращаться в суд для признания отношений трудовыми. В таком случае сотрудник сможет получить выплаты от работодателя, что является ключевой идеей изменений.