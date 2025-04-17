В России исключили «Талибан» из списка террористических организаций
Деятельность «Талибана» была запрещена в России с 2004 года. В 2021 году талибы пришли к власти в Афганистане. Решение вступило в силу немедленно.
В России исключили «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на решение Верховного суда.
Деятельность «Талибана» была запрещена в России с 2004 года. В 2021 году талибы пришли к власти в Афганистане.
Решение вступило в силу немедленно.
Генпрокуратура может приостановить запрет на деятельность «Талибана» * в России.