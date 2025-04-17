В Новомичуринске женщина пыталась задушить соседку из-за шума в квартире

Отмечается, что накануне между 39-летней и 19-летней соседками произошел конфликт из-за того, что старшей женщине не нравился шум в квартире младшей. На следующий день 39-летняя рязанка выписала и вновь услышала громкие звуки в квартире соседки. употребила дома спиртное. Женщины вновь поругались. Старшая женщина схватила младшую и пригрозила задушить. Потерпевшей удалось вывернуться и позвать на помощь. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

В Новомичуринске женщина пыталась задушить соседку из-за шума в квартире. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что накануне между 39-летней и 19-летней соседками произошел конфликт из-за того, что старшей женщине не нравился шум в квартире младшей. На следующий день 39-летняя рязанка выпивала и вновь услышала громкие звуки в квартире соседки. употребила дома спиртное. Женщины вновь поругались. Старшая женщина схватила младшую и пригрозила задушить. Потерпевшей удалось вывернуться и позвать на помощь.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 2 лет.