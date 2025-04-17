В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 17 апреля

Отмечается, что российские военные уничтожилидо 165 военнослужащих в ходе вытеснения противника с территории Курской области. Кроме того, ВС РФ устранили два танка, боевую машину пехоты, а также пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей и три артиллерийских орудия. Операция по уничтожению формирований ВСУ на территории России продолжается.

В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что российские военные уничтожилидо 165 военнослужащих в ходе вытеснения противника с территории Курской области.

Кроме того, ВС РФ устранили два танка, боевую машину пехоты, а также пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей и три артиллерийских орудия.

Операция по уничтожению формирований ВСУ на территории России продолжается.