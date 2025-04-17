В Дягилеве произошел пожар из-за поджога травы

«В Дягилеве цыгане устроили пожар», — говорится в посте. По информации ГУ МЧС о региону, инцидент произошел на улице Дягилевской. Возгорание ликвидировали на площади 0,03 га. На месте работала одна единица техники и три человека личного состава.