Росгосстрах увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 16,4%

В январе-марте 2025 года Росгосстрах продолжил уверенно расти, увеличив сборы страховой премии и прибыль по сравнению с первым кварталом прошлого года. По данным операционного учета, сборы компании достигли 23,7 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее. Наилучшие результаты Росгосстрах показал в классическом страховании строений — это флагманская линия бизнеса компании.

Выше стали и выплаты, которые за первые 3 месяца года увеличились на 21% — до 10,8 млрд рублей. Основной их объем пришелся на клиентов по моторным видам страхования, а также на корпоративный сегмент: по имуществу юрлиц (входящее перестрахование) и авиационным рискам (урегулирование ранее заявленных страховых случаев по собственному портфелю).

Чистая прибыль Росгосстраха выросла на 16,4% по сравнению с аналогичным (ретроспективно пересчитанным) показателем прошлого года и достигла 3,3 млрд рублей. Успешная работа в течение первого квартала позволила компании нарастить активы до 130 млрд рублей — это на 1,5% больше, чем в конце прошлого года. Собственный капитал за это время увеличился на 5,3% до 67 млрд рублей.

«Результаты первого квартала подтверждают наши прогнозы умеренного, но стабильного роста в этом году. Хорошую динамику показывают партнерский и корпоративный каналы продаж — в первую очередь, в сегменте страхования имущества юридических лиц и ДМС, — а наш агентский корпус традиционно остается сильным в страховании жилья. Благодаря грамотно выстроенной работе мы показали заметные темпы роста по ипотечному страхованию и увеличили сборы в каско, вопреки объективным сложностям на авторынке и рынке кредитования, — комментирует генеральный директор СК „Росгосстрах“ Максим Шепелев. — И конечно, финансовая отчетность только косвенно отражает масштабные преобразования „под капотом“ компании. Мы активно совершенствуем нашу IT-инфраструктуру, автоматизируем процессы, внедряем технологии искусственного интеллекта в работу бэк-офиса и продающих подразделений, продолжаем трансформацию с использованием SAFe-методологии. Все это поможет нам и дальше планомерно двигаться к достижению целей нашей стратегии».