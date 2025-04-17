«Капитал» назвал плюсы покупки собственного жилья в ипотеку

« Капитал » назвал плюсы покупки собственного жилья в ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании подчеркнули, что собственная квартира — это билет в жизнь без компромиссов. И вот почему:

ваши деньги = ваша собственность. Каждый платеж — это шаг к квартире, где можно менять обои, заводить питомца и вбивать гвозди, не спрашивая разрешения.

стабильность. Вы знаете, что завтра не придется искать новое жилье из-за повышения аренды.

свобода выбора. Хотите панорамные окна? Вид на парк? Это ваш дом — вы решаете, каким он будет.

В «Капитале» отметили, что вместо аренды, вы получите:

накопление, а не расходы. Квартира — актив, который только растет в цене.

поддержку на старте. Скидки до 1 090 000₽, помощь с оформлением и одобрением — мы сделаем всё, чтобы ваша мечта стала ближе.

уверенность в завтрашнем дне. Можно не думать, продлит ли арендодатель договор.

Отмечается, что взять квартиру в ипотеку выгоднее по следующим причинам: