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«Капитал» назвал плюсы покупки собственного жилья в ипотеку

«Капитал» назвал плюсы покупки собственного жилья в ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании подчеркнули, что собственная квартира — это билет в жизнь без компромиссов. И вот почему:

  • ваши деньги = ваша собственность. Каждый платеж — это шаг к квартире, где можно менять обои, заводить питомца и вбивать гвозди, не спрашивая разрешения.
  • стабильность. Вы знаете, что завтра не придется искать новое жилье из-за повышения аренды.
  • свобода выбора. Хотите панорамные окна? Вид на парк? Это ваш дом — вы решаете, каким он будет.

В «Капитале» отметили, что вместо аренды, вы получите:

  • накопление, а не расходы. Квартира — актив, который только растет в цене.
  • поддержку на старте. Скидки до 1 090 000₽, помощь с оформлением и одобрением — мы сделаем всё, чтобы ваша мечта стала ближе.
  • уверенность в завтрашнем дне. Можно не думать, продлит ли арендодатель договор.

Отмечается, что взять квартиру в ипотеку выгоднее по следующим причинам:

  • выгодные ставки — как в лучшие времена, но с современными условиями.
  • гибкие сроки — платите столько, сколько удобно, а не столько, сколько требует чужой график.
  • бонусы для своих. Чем раньше вступите в игру, тем больше сэкономите.