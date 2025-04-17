«Капитал» назвал плюсы покупки собственного жилья в ипотеку
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В компании подчеркнули, что собственная квартира — это билет в жизнь без компромиссов. И вот почему:
- ваши деньги = ваша собственность. Каждый платеж — это шаг к квартире, где можно менять обои, заводить питомца и вбивать гвозди, не спрашивая разрешения.
- стабильность. Вы знаете, что завтра не придется искать новое жилье из-за повышения аренды.
- свобода выбора. Хотите панорамные окна? Вид на парк? Это ваш дом — вы решаете, каким он будет.
В «Капитале» отметили, что вместо аренды, вы получите:
- накопление, а не расходы. Квартира — актив, который только растет в цене.
- поддержку на старте. Скидки до 1 090 000₽, помощь с оформлением и одобрением — мы сделаем всё, чтобы ваша мечта стала ближе.
- уверенность в завтрашнем дне. Можно не думать, продлит ли арендодатель договор.
Отмечается, что взять квартиру в ипотеку выгоднее по следующим причинам:
- выгодные ставки — как в лучшие времена, но с современными условиями.
- гибкие сроки — платите столько, сколько удобно, а не столько, сколько требует чужой график.
- бонусы для своих. Чем раньше вступите в игру, тем больше сэкономите.