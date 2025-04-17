К работе по повышению производительности труда привлекут все учреждения соцсферы Рязанской области

16 апреля состоялось первое заседание регионального штаба Рязанской области по реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его провел губернатор Павел Малков. В работе штаба приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, руководители областных министерств и ведомств, Агентства развития бизнеса, организаций региона.

16 апреля состоялось первое заседание регионального штаба Рязанской области по реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его провел губернатор Павел Малков. В работе штаба приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, руководители областных министерств и ведомств, Агентства развития бизнеса, организаций региона.

На заседании обсуждались результаты работы по проекту «Производительность труда» в I квартале текущего года, задачи на перспективу, вопросы взаимодействия с отраслевыми и корпоративными центрами компетенций. Как отметил Павел Малков, Рязанская область показал достойные результаты по итогам национального проекта «Производительность труда», который завершился в 2024 году.

Федеральный проект стартовал в январе этого года и ставит своей целью вовлечение в процессы улучшений не менее 40% крупных и средних предприятий, а также всех учреждений социальной сферы.

С начала года к нему уже присоединились 11 предприятий-представителей реального сектора экономики, а инструментам повышения производительности труда обучено более 90 сотрудников. В соцсфере к внедрению улучшений привлечены 55 учреждений образования, 17 больниц и поликлиник, 17 учреждений культуры.

«Команды предприятий в сотрудничестве с экспертами Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса находят пути повышения эффективности производственных процессов, а сотрудники учреждений упрощают процесс оказания услуг, оптимизируют внутреннее пространство учреждений и штатное расписание. В работе используются лучшие практики других регионов и крупных компаний, вырабатываются конкретные решения, позволяющие снизить потери времени и ресурсов и выйти на новый уровень бережливого мышления», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

В числе намеченных планов члены штаба назвали создание региональных отраслевых центров компетенций и определение модельных соцучреждений, обучение сотрудников учреждений соцсферы-участников проекта базовым инструментам бережливых технологий, изучение лучших практик учреждений соцсферы на платформе производительность. рф и их тиражирование.

«Рост производительности — одно из важнейших условий достижения высоких экономических показателей, повышения эффективности работы предприятий реального сектора экономики и учреждений социальной сферы. Наша цель — реальные результаты, которые отразят экономические показатели, объемы и качество оказанных в соцсфере услуг», ― подчеркнула Юлия Швакова.