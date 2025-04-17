К лету в Рязанскую область поступят три пожарных поезда

Отмечается, что поезда предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей боевые расчеты пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности. Напомним, с 15 марта в Рязанской области действует противопожарный режим.

К лету в Рязанскую область поступят три пожарных поезда. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что поезда предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей боевые расчеты пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности.

Напомним, с 15 марта в Рязанской области действует противопожарный режим.