Эксперт дал прогноз по ослаблению американских санкций против России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова.
По его словам, это может произойти в ближайшие годы. Снижение давления возможно в 2025—2026 годах.
«Для Соединенных Штатов снятие санкций в отношении России — самое выгодное решение на сегодня. Западные страны теряют инвестиционную привлекательность, их финансовая и экономическая инфраструктура становится менее конкурентоспособной», — заявил экономист.
Он добавил, что несмотря на политические сложности, некоторые западные лидеры могут начать пересматривать санкционную политику, поскольку понимают пользу от отмены ограничений.
Среди ключевых факторов, которые могут подтолкнуть США к смягчению санкций, эксперт назвал снижение роли доллара в международных расчетах, отток инвестиций и падение спроса на американский госдолг.