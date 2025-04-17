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Эксперт дал прогноз по ослаблению американских санкций против России
Это может произойти в ближайшие годы. Снижение давления возможно в 2025—2026 годах. «Для Соединенных Штатов снятие санкций в отношении России — самое выгодное решение на сегодня. Западные страны теряют инвестиционную привлекательность, их финансовая и экономическая инфраструктура становится менее конкурентоспособной», — заявил экономист. Он добавил, что некоторые западные лидеры могут начать пересматривать санкционную политику, поскольку понимают пользу от отмены ограничений.

Эксперт дал прогноз по ослаблению американских санкций против России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова.

По его словам, это может произойти в ближайшие годы. Снижение давления возможно в 2025—2026 годах.

«Для Соединенных Штатов снятие санкций в отношении России — самое выгодное решение на сегодня. Западные страны теряют инвестиционную привлекательность, их финансовая и экономическая инфраструктура становится менее конкурентоспособной», — заявил экономист.

Он добавил, что несмотря на политические сложности, некоторые западные лидеры могут начать пересматривать санкционную политику, поскольку понимают пользу от отмены ограничений.

Среди ключевых факторов, которые могут подтолкнуть США к смягчению санкций, эксперт назвал снижение роли доллара в международных расчетах, отток инвестиций и падение спроса на американский госдолг.