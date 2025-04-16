«Яндекс» заявил о планах купить службу доставки Boxberry

Пункты выдачи заказов «Яндекса» и сервиса «Яндекс Доставка» появятся еще более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Клиенты компании получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса», также им станут доступны услуги сортировочных центров «Яндекса», которых сейчас больше 60. Также пользователи смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч пунктов выдачи заказов по всей России. Процесс интеграции компаний завершится в конце 2025 года.

«Яндекс» заявил о планах купить службу доставки Boxberry. Об этом в среду, 16 апреля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пункты выдачи заказов «Яндекса» и сервиса «Яндекс Доставка» появятся еще более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Клиенты компании получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса», также им станут доступны услуги сортировочных центров «Яндекса», которых сейчас больше 60. Также пользователи смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч пунктов выдачи заказов по всей России.

Процесс интеграции компаний завершится в конце 2025 года. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе «Яндекса».