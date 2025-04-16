В Самарской области эвакуировали более 300 воспитанников детсада из-за пожара

В Самарской области экстренно эвакуировали более 300 воспитанников детского сада из-за приближающегося крупного пожара. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации портала, огонь охватил 3000 квадратных метров сухой растительности и подступал к дошкольному образовательному учреждению в селе Черноречье.

В целях безопасности с территории вывели 304 ребенка. На месте работают пожарные расчеты, которые пытаются предотвратить распространение огня.

Фото и видео: Telegram-канал «112».