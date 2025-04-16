В Рязанской области проведут рейды по тонировке
В среду, 16 апреля, в Рязани и области пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилями со стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.
В Рязанской области проведут рейды по тонировке. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В среду, 16 апреля, в Рязани и области пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилями со стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.