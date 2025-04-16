В Рязанской области проведут рейды по тонировке

В среду, 16 апреля, в Рязани и области пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилями со стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.