В Рязани судебные приставы изъяли товар у продавцов за незаконную торговлю
Отмечается, что в отношении продавца чулочно-носочной продукции вблизи бизнес-центра «Первомайский» возбудили 505 исполнительных производств на общую сумму более 544 тысяч рублей за незаконную торговлю. В ходе рейдов товар арестовали и изъяли. В отношении еще одного уличного продавца искусственных цветов возбудили 52 исполнительных производства на общую сумму порядка 61,8 тысяч рублей за незаконную торговлю вблизи больницы № 11 на улице Новоселов.
В Рязани судебные приставы изъяли товар у продавцов за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Отмечается, что в отношении продавца чулочно-носочной продукции вблизи бизнес-центра «Первомайский» возбудили 505 исполнительных производств на общую сумму более 544 тысяч рублей за незаконную торговлю.
В отношении еще одного уличного продавца искусственных цветов возбудили 52 исполнительных производства на общую сумму порядка 61,8 тысяч рублей за незаконную торговлю вблизи больницы № 11 на улице Новоселов. Продукцию также арестовали и забрали.
Товар арестовали и изъяли.