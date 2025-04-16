В Рязани судебные приставы изъяли товар у продавцов за незаконную торговлю

Отмечается, что в отношении продавца чулочно-носочной продукции вблизи бизнес-центра «Первомайский» возбудили 505 исполнительных производств на общую сумму более 544 тысяч рублей за незаконную торговлю. В ходе рейдов товар арестовали и изъяли. В отношении еще одного уличного продавца искусственных цветов возбудили 52 исполнительных производства на общую сумму порядка 61,8 тысяч рублей за незаконную торговлю вблизи больницы № 11 на улице Новоселов.

В Рязани судебные приставы изъяли товар у продавцов за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Отмечается, что в отношении продавца чулочно-носочной продукции вблизи бизнес-центра «Первомайский» возбудили 505 исполнительных производств на общую сумму более 544 тысяч рублей за незаконную торговлю.

В отношении еще одного уличного продавца искусственных цветов возбудили 52 исполнительных производства на общую сумму порядка 61,8 тысяч рублей за незаконную торговлю вблизи больницы № 11 на улице Новоселов. Продукцию также арестовали и забрали.

Товар арестовали и изъяли.