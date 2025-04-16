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В России спрогнозировали уход десяти китайских автобрендов до конца года
Главной причиной возможного исхода событий стал низкий уровень продаж, что влечет за собой уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз. Специалисты уточняют, что количество нахлынувших на российский рынок китайских марок превысило его возможности. Предположительно, страну покинут марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

В России спрогнозировали уход десяти китайских автобрендов до конца года. Об этом со ссылкой на дилеров и аналитиков пишет «Коммерсантъ».

Главной причиной возможного исхода событий стал низкий уровень продаж, что влечет за собой уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз. Специалисты уточняют, что количество нахлынувших на российский рынок китайских марок превысило его возможности.

Предположительно, страну покинут марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.