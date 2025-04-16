В России на 10% подорожал пасхальный набор

Покупка кулича, десятка яиц и творожной пасхи обойдется примерно в 1,1 тысяч рублей. При этом товары для Пасхи россияне, вероятно, начали скупать заранее: спрос на них растет с середины марта. Активно приобретают наборы для выпечки, формы для куличей и готовые мучные изделия, отметили марктеплейсы.

В России на 10% подорожал пасхальный набор. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс».

Покупка кулича, десятка яиц и творожной пасхи обойдется примерно в 1,1 тысяч рублей.

При этом товары для Пасхи россияне, вероятно, начали скупать заранее: спрос на них растет с середины марта. Активно приобретают наборы для выпечки, формы для куличей и готовые мучные изделия, отметили марктеплейсы.