В России хотят вернуть скидку 50% на оплату штрафов водителям

Соответствующий законопроект разработан и направлен на отзыв в правительство. По словам парламентария, мера позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания. Причиной введения такой скидки изначально являлось стимулирование автовладельцев на быструю оплату штрафов, за счет чего государство сокращает свои расходы на административные и судебные издержки.

В России хотят вернуть скидку 50% на оплату штрафов водителям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Соответствующий законопроект разработан и направлен на отзыв в правительство.

По словам парламентария, мера позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания. Причиной введения такой скидки изначально являлось стимулирование автовладельцев на быструю оплату штрафов, за счет чего государство сокращает свои расходы на административные и судебные издержки.