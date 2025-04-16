В небе над Рязанской областью заметили северное сияние

Кадры сделаны 16 апреля примерно в час ночи."На рязанской камере STARVISOR это мог видеть любой желающий", — говорится в посте. Отмечается, что некоторые снимки сделаны в Спасском районе.