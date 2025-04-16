В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области на 16 апреля

За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих. Уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО.