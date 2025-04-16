Шиловских пчеловодов предупредили об обработке полей

Отмечается, что с 21 апреля по 30 июня с 21:00 до 06:00 сельскохозяйственным предприятием будет проводиться химическая обработка производственных полей пестицидами и агрохимикатами на земельных участках вблизи деревень Петровка, Сановка, Сасыкино, Ибредь и села. Желудево. Обработка будет проводиться наземно с применением препарата: пришанс (3 класс опасности для пчел);шанстар (3 класс опасности для пчел); зимошанс (3 класс опасности для пчел); фасшанс (1 класс опасности для пчел).

Шиловских пчеловодов предупредили об обработке полей. Об этом сообщает администрация Шиловского района.

Отмечается, что с 21 апреля по 30 июня с 21:00 до 06:00 сельскохозяйственным предприятием будет проводиться химическая обработка производственных полей пестицидами и агрохимикатами на земельных участках вблизи деревень Петровка, Сановка, Сасыкино, Ибредь и села. Желудево.

Обработка будет проводиться наземно с применением препарата: пришанс (3 класс опасности для пчел);шанстар (3 класс опасности для пчел); зимошанс (3 класс опасности для пчел); фасшанс (1 класс опасности для пчел).