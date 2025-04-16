Рязанские судебные приставы задержали четырех человек, совершивших тяжкие преступления

Во время рейдов с 9 по 10 апреля в Рязанской области задержали 12 граждан, скрывающихся от правоохранительных органов, в том числе 4 гражданина — за совершение тяжких преступлений. Отмечается, что один задержанный разыскивался в Кадоме за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков. Мужчина получил условный срок и скрывался от наказания. Всех задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов.

Рязанские судебные приставы задержали четырех человек, совершивших тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Во время рейдов с 9 по 10 апреля в Рязанской области задержали 12 граждан, скрывающихся от правоохранительных органов, в том числе 4 гражданина — за совершение тяжких преступлений.

Отмечается, что один задержанный разыскивался в Кадоме за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков. Мужчина получил условный срок и скрывался от наказания.

Всех задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов.