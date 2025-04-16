Рязанские газовики провели обучающий семинар для учителей школы № 76

«Газпром межрегионгаз Рязань» продолжает работу по внедрению цифровых сервисов при оплате природного газа. Специалисты компании провели обучающий семинар по подключению «Личного кабинета абонента» (ЛКА) для учителей МБОУ «Школа № 76 имени Надежды Чумаковой».

Газовики рассказали педагогам об удобстве использования данного сервиса и помогли установить приложение на мобильные телефоны. С помощью ЛКА абоненты получают возможность платить за газ без комиссии, передавать показания прибора учета газа (счетчика), формировать и скачивать электронные квитанции за выбранный период, просматривать историю взаиморасчетов и начислений, настраивать автоплатеж. Кроме того, абонент может добавлять в свой ЛКА сразу несколько лицевых счетов, и оплачивать, например, счета пожилых родителей или родственников.

На данный момент сервисом «Личный кабинет абонента» пользуются 172,225 тысяч жителей Рязанской области.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете абонента» можно на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» в веб-версии.

Мобильное приложение для оплаты газа доступно в Google Play, RuStore под название «Мой газ» и «Газ Онлайн» в App Store.

«Каждый четвертый рязанец — зарегистрирован в электронном кабинете. И эта цифра растет, чему мы очень рады. Ведь в „Личном кабинете“ абоненты имеют возможность получить целый комплекс услуг связанных с газоснабжением, не выходя из дома», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу Газпром межрегионгаз, осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.