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Рязанцам сообщили о плановом отключении электричества 17 апреля
В четверг с 09:00 до 16:30 в связи с проведением работ по капитальному воздушной линии 0,4 кВ от ТП-202 света не будет по следующим адресам: ул. Сережина гора, д. 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б; ул. Большая, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26литБ, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 38, 40-42, 44, 46/1, 48, 48-а, 50, 52, 54, 56. ул. Большая, д. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 19, 21, 23, 25б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59.

Рязанцам сообщили о плановом отключении электричества 17 апреля. Информацию разместила пресс-служба электросетей.

В четверг с 09:00 до 16:30 в связи с проведением работ по капитальному воздушной линии 0,4 кВ от ТП-202 света не будет по следующим адресам:

  • ул. Сережина гора, д. 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б;
  • ул. Большая, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26литБ, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 38, 40-42, 44, 46/1, 48, 48-а, 50, 52, 54, 56.
  • ул. Большая, д. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 19, 21, 23, 25б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59.