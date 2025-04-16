Рязанцам рассказали, сколько стоят пасхальные куличи в 2025 году

Отмечается, что средняя стоимость маленького готового кулича массой 100 граммов составляет 47,5 рубля, семейного кулича массой 300 граммов — 185 рублей, массой более 600 граммов — от 565 рублей. Кроме того, продукты для приготовления небольшого кулича в крупных сетях подешевели на 9%. Цены упали на куриные яйца, муку и сахар.

Рязанцам рассказали, сколько стоят пасхальные куличи в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциации компаний розничной торговли.

Отмечается, что средняя стоимость маленького готового кулича массой 100 граммов составляет 47,5 рубля, семейного кулича массой 300 граммов — 185 рублей, массой более 600 граммов — от 565 рублей.

Кроме того, продукты для приготовления небольшого кулича в крупных сетях подешевели на 9%. Цены упали на куриные яйца, муку и сахар.