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Россиянам назвали марки подешевевших автомобилей
Отмечается, что в первой половине апреля 2 в России подешевел ряд моделей китайских брендов. Среди них — Chery, Dongfeng, BAIC и Exeed. Стоимость кроссовера Chery Tiggo 4 стала меньше на 60-140 тысяч рублей. Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Action MT потерял в стоимости 20 тысяч и обойдется покупателям в 1,95 миллиона. Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max подешевел на 15-240 тысяч, до 2,68-3,36 миллиона.

Россиянам назвали марки подешевевших автомобилей. Статистику представил «Автостат».

Отмечается, что в первой половине апреля 2 в России подешевел ряд моделей китайских брендов. Среди них — Chery, Dongfeng, BAIC и Exeed.

Стоимость кроссовера Chery Tiggo 4 стала меньше на 60-140 тысяч рублей. Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Action MT потерял в стоимости 20 тысяч и обойдется покупателям в 1,95 миллиона. Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max подешевел на 15-240 тысяч, до 2,68-3,36 миллиона.

Компания Dongfeng понизила стоимость пикапа DF6 в начальной версии Comfort на 50 тысяч, стоимость авто составляет 2,6 миллиона рублей. Эта же машина в комплектации Premium подешевела на 200 тысяч, до 2,49 миллиона. Стоимость кроссовера DFSK 500 упала примерно до 1,9 миллиона рублей, а DFSK ix7 — до 3 миллионов.

У марки BAIC подешевели кроссоверы X55 и X75. Их стоимость сократилась до 1,96-2,13 миллиона и 2,37-2,94 миллиона рублей. Компания Exeed понизила цену кроссовера RX в комплектации Premium на 100 тысяч, его стоимость составляет 5,24 миллиона рублей.