Почта России запустила в Рязанской области новый сервис

Клиент получает SMS или push-уведомление с информацией о месте и сроке хранения отправления. Далее получатель может выбрать в приложении другое, более удобное отделение из списка доступных. Чтобы забрать отправление, достаточно предъявить QR-код. Новый сервис доступен в приложении.