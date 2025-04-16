Почта России запустила в Рязанской области новый сервис
Клиент получает SMS или push-уведомление с информацией о месте и сроке хранения отправления. Далее получатель может выбрать в приложении другое, более удобное отделение из списка доступных. Чтобы забрать отправление, достаточно предъявить QR-код. Новый сервис доступен в приложении.
Почта России запустила в Рязанской области новый сервис, который предоставляет клиентам возможность самостоятельно забрать посылку из удобного почтового отделения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Клиент получает SMS или push-уведомление с информацией о месте и сроке хранения отправления. Далее получатель может выбрать в приложении другое, более удобное отделение из списка доступных.
Чтобы забрать отправление, достаточно предъявить QR-код.
Новый сервис доступен в приложении.