Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем водоснабжении Турлатова

По словам жителей, в деревне отсутствует регулярное обслуживание систем водоснабжения. Уже длительное время в жилые дома подается вода, непригодная для питья и бытовых нужд из-за осадка и примесей. «Многочисленные жалобы граждан в компетентные органы результатов не принесли. Меры к разрешению проблемы не принимаются. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову провести проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах», — отметили в сообщении.

Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем водоснабжении деревни Турлатово. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По словам жителей, в деревне отсутствует регулярное обслуживание систем водоснабжения. Уже длительное время в жилые дома подается вода, непригодная для питья и бытовых нужд из-за осадка и примесей.

«Многочисленные жалобы граждан в компетентные органы результатов не принесли. Меры к разрешению проблемы не принимаются. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову провести проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах», — отметили в сообщении.