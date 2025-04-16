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26-летнего рязанца заключили под стражу за несоблюдение ограничений
Отмечается, что житель Рязани не соблюдал установленные судом ограничения. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

26-летнего рязанца заключили под стражу за несоблюдение ограничений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что житель Рязани не соблюдал установленные судом ограничения.

Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.